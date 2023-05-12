تدخل عاجل من السعودية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف.

وجدد وزير الخارجية السعودى التأكيد على مواصلة المملكة بذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية.



وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الروسية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما نقلت واس.





وكانت قد نقلت نيويوك تايمز اليوم الجمعة تلميحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحلفائه الغربيين، والذي جاء فيها أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد يفشل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن زيلينسكي بعد حديثه عن تأجيل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، وجه رسالة إلى الغرب حول الفشل المحتمل للهجوم، وعدم قدرته علي مجابهة روسيا.

وقالت المحللة الأوكرانية ماريا زولكينا: "لقد كان هذا جزءا من بيان سياسي لإجبار الشركاء الغربيين على تسريع إمداد الأسلحة، ربما سعى زيلينسكي أيضا إلى إدارة توقعات الغرب في حال لم يكن الهجوم المضاد ناجحا كما ينتظر".