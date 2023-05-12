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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدخل عاجل من السعودية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

صدى البلد

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من  وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف.

وجدد وزير الخارجية السعودى التأكيد على مواصلة المملكة بذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية.


وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الروسية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما نقلت واس.


 

قرار عاجل من زيلينسكي بشأن هجوم أوكرانيا علي روسيا

وكانت قد نقلت نيويوك تايمز اليوم الجمعة تلميحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحلفائه الغربيين، والذي جاء فيها أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد يفشل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن زيلينسكي بعد حديثه عن تأجيل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، وجه رسالة إلى الغرب حول الفشل المحتمل للهجوم، وعدم قدرته علي مجابهة روسيا.

وقالت المحللة الأوكرانية ماريا زولكينا: "لقد كان هذا جزءا من بيان سياسي لإجبار الشركاء الغربيين على تسريع إمداد الأسلحة، ربما سعى زيلينسكي أيضا إلى إدارة توقعات الغرب في حال لم يكن الهجوم المضاد ناجحا كما ينتظر".

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