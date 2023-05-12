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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من زيلينسكي بشأن هجوم أوكرانيا علي روسيا

صدى البلد

نقلت نيويوك تايمز اليوم الجمعة تلميحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحلفائه الغربيين، والذي جاء فيها أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد يفشل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن زيلينسكي بعد حديثه عن تأجيل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، وجه رسالة إلى الغرب حول الفشل المحتمل للهجوم، وعدم قدرته علي مجابهة روسيا.

وقالت المحللة الأوكرانية ماريا زولكينا: "لقد كان هذا جزءا من بيان سياسي لإجبار الشركاء الغربيين على تسريع إمداد الأسلحة، ربما سعى زيلينسكي أيضا إلى إدارة توقعات الغرب في حال لم يكن الهجوم المضاد ناجحا كما ينتظر".

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قال مراسل الحرب الروسي، يفجيني بودوبني، اليوم الخميس، نقلا عن مصادره، إن القوات الأوكرانية اخترقت الدفاعات الروسية شمال غرب مدينة باخموت في دونباس، معلنا بدء هجوم الربيع الذي تم الترويج له في كييف.

وقال عدد من المراسلين الحربيين الروس إن قوات كييف شنت على ما يبدو سلسلة من الضربات المتزامنة شمال وجنوب باخموت.

وكانت المدينة مركز قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية منذ شهور.

وبحسب ما ورد، استخدمت القوات الأوكرانية الدبابات لضرب مدينة سوليدار.

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