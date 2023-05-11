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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تدخل الفاتيكان لإنهاء الحرب..أنباء عن زيارة زيلينسكي للبابا فرنسيس في روما

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع البابا فرنسيس في الفاتيكان يوم السبت.

وتأتي الزيارة المزمعة، التي لم يتم الإعلان عنها رسميًا، بعد أسبوعين فقط من إعلان البابا أن الفاتيكان يشارك في مهمة سلام لمحاولة إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ولم يدل البابا فرنسيس بمزيد من المعلومات حول المبادرة.

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ولم يصدر تعليق فوري من كييف على تقارير عن الرحلة المحتملة.

ولا ينشر مكتب زيلينسكي أبدًا تفاصيل خطط سفره في وقت مبكر خوفًا على سلامته.

وأكد مصدر سياسي إيطالي، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ربما يزور روما السبت القادم، وقال إنه قد يقابل أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني.

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