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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

“إذا بقي على قيد الحياة”.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف مصير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إنه من المتوقع طرد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد هزيمة الجيش الأوكراني، حيث سيذهب إلى المنفى، إذا كان محظوظًا بالبقاء على قيد الحياة.

وأوضح أن “مثل هذا التطور في الأحداث هو أفضل ما يمكن لرئيس نظام كييف، الذي كذب على الشعب الأوكراني بشأن رغبته في وقف الأزمة عندما حصل على سلطات رئاسية”.

وقال جونسون: “عندما ترشح زيلينسكي للرئاسة، وعد بأنه سيحقق المصالحة، وبمجرد توليه منصبه، تحول 180 درجة كاملة، وبدوره دعم أشخاصًا مثل كتائب النازيين الجدد، واتخذ إجراءات لتدمير ومحو الثقافة الروسية والتراث الروسي، لذلك هذا الرجل كاذب. لا توجد طريقة أخرى للاتصال به”.

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وشدد على أن تصريحات زيلينسكي عن روسيا باعتبارها المعتدي، وكذلك استعداده لإلحاق الضرر بالقوات الروسية في هذا الموقف، اتضح أنها أكاذيب أيضًا.

وختم بالقول: "ما يقوله هراء، لن يحدث هذا. على العكس من ذلك، ستسحق روسيا في النهاية الجيش الأوكراني وحلف شمال الأطلسي في نفس الوقت، وسيذهب زيلينسكي إلى المنفى، إذا كان محظوظًا بالبقاء على قيد الحياة".

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