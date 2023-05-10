صدمة لـ زيلينسكي.. سوء تقدير كارثي لـ أوكرانيا يكلفها دعم الغرب

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن كبار المسؤولين الأوكرانيين يخشون من أن نتيجة الهجوم المضاد القادم لن تلبي توقعات الغرب ولن تبرر الضجيج المرتبط به.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن المسؤولين الأوكرانيين، أن “التعزيزات التي سبقت المناورة، والتي لا تزال تفاصيلها سرية، جعلت نظام كييف يتساءل عن النتيجة التي ستكون كافية لإقناع الغرب، وخاصة واشنطن”.

ولفت المسؤولين الأوكرانيين، الانتباه إلى تصريحات وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الذي قال إن "التوقعات من نتائج هجوم مضاد مستقبلية في العالم مبالغ فيها".

وقال وزير الدفاع الأوكراني، إن الشركاء الغربيين ينتظرون "نموذجًا للنجاح" من كييف لإثبات ذلك لمواطنيهم، لكنه اعترف بأنه لا يعرف حجمه.

وأوضحت “واشنطن بوست”، أن أوكرانيا تسعى إلى تحقيق اختراق سريع في وضع تحولت فيه الأعمال العدائية في شرق وجنوب البلاد إلى معركة مدفعية شاقة، وهذا يعني أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على كييف إعادة القوات الروسية إلى مواقعها قبل بدء العملية الروسية.