عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة لـ زيلينسكي.. سوء تقدير كارثي لـ أوكرانيا يكلفها دعم الغرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن كبار المسؤولين الأوكرانيين يخشون من أن نتيجة الهجوم المضاد القادم لن تلبي توقعات الغرب ولن تبرر الضجيج المرتبط به.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن المسؤولين الأوكرانيين، أن “التعزيزات التي سبقت المناورة، والتي لا تزال تفاصيلها سرية، جعلت نظام كييف يتساءل عن النتيجة التي ستكون كافية لإقناع الغرب، وخاصة واشنطن”.

ولفت المسؤولين الأوكرانيين، الانتباه إلى تصريحات وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الذي قال إن "التوقعات من نتائج هجوم مضاد مستقبلية في العالم مبالغ فيها".

أوكرانيا تقصف خط أنابيب روسي يمد الاتحاد الأوروبي بالنفط

وصلت لطريق مسدود.. فرنسا تحذر روسيا من استمرار أزمتها مع أوكرانيا

وقال وزير الدفاع الأوكراني، إن الشركاء الغربيين ينتظرون "نموذجًا للنجاح" من كييف لإثبات ذلك لمواطنيهم، لكنه اعترف بأنه لا يعرف حجمه.

وأوضحت “واشنطن بوست”، أن أوكرانيا تسعى إلى تحقيق اختراق سريع في وضع تحولت فيه الأعمال العدائية في شرق وجنوب البلاد إلى معركة مدفعية شاقة، وهذا يعني أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على كييف إعادة القوات الروسية إلى مواقعها قبل بدء العملية الروسية.

الهجوم المضاد الغرب واشنطن كييف نظام كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

بتر ذراعها.. قرار عاجل ضد طبيب تجميل وتخدير بمستشفى شهير

الخارجية تدعو المصريين الراغبين في العودة من السودان بالتوجه إلى معبري قسطل وأرقين

فرمان من خوان كارلوس للاعب الزمالك.. ما السبب؟

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تقصف خط أنابيب روسي يمد الاتحاد الأوروبي بالنفط

فنلندا تعرض جزيرة ذات تحصينات عسكرية قرب حدود روسيا للبيع ..ماذا يحدث؟

الدفاع الأوكرانية ترد على الشائعات: كل قادة القوات على قيد الحياة

جنون.. أول تعليق من الكرملين علي قرار بولندا إعادة تسمية مدينة روسية

صافرات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل

بيان عاجل من موسكو بعد تعدي نائب أوكراني بالضرب على نظيره الروسي بتركيا

تغير كبير.. ضابط مخابرات بريطاني يفجر مفاجأة بشأن الحرب

تلقى ملايين الدولارات من الخارج.. تحرك عاجل من الكونجرس ضد بايدن وعائلته

ترشيحاتنا

البيت الأبيض : بايدن لا ينوي التفاوض لرفع سقف الدين القومي

باكستان توجه رسالة إلى السعودية بعد تدخلها لحل أزمة السودان

موقف مصري جديد بشأن قضية سد النهضة .. اعرف الحكاية

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 شهيدا ..تفاصيل

بـ تحقيقات النيابة | كيف عذبت وفاء مكي خادمتيها قبل 22 عاما؟

إسرائيل والفصائل الفلسطينية يعلنون وقف إطلاق النار الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعام رخيص يعالج الكوليسترول والضعف والإرهاق | اكتشفه

بالخروع.. وصفة غير متوقعة لعلاج آلام اللثة والأسنان

اكتشاف أثري عمره 7000سنة يعيد كتابة تاريخ دولة عربية.. ما الذي وجدوه

مرض مميت | لا تستهِن بـ الالتهاب الرئوي .. علامات لجميع الأعمار

فيديو

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ