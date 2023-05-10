عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تقصف خط أنابيب روسي يمد الاتحاد الأوروبي بالنفط

روسيا
روسيا

أعلنت شركة “ترانسنفت” الروسية، أن محطة تحميل لخط أنابيب النفط دروجبا في منطقة بريانسك الروسية، بالقرب من أوكرانيا تعرضت للقصف.

وتم الإبلاغ عن الحادث لأول مرة من قبل قناة “بازا” علي تلجرام، التي قالت إن المنشأة في قرية سفين تعرضت للهجوم مرتين في غضون 20 دقيقة في حوالي الساعة 5:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن ثلاث خزانات وقود فارغة أصيبت بقذائف، وكشفت بداخلها عدة ثقوب قطرها عشرة سنتيمترات بعد ذلك.

وبعد ساعات قليلة، أكد مشغل خط أنابيب دروجبا، شركة النفط الروسية ترانسنفت، الهجوم لوكالة تاس للأنباء.

وقال المتحدث باسم الشركة، إيجور ديمين، “نعم، في وقت مبكر من صباح اليوم كانت هناك بالفعل محاولة لارتكاب عمل إرهابي ضد نظام خط أنابيب النفط دروجبا في محطة تحميل بريانسك''.

فنلندا تعرض جزيرة ذات تحصينات عسكرية قرب حدود روسيا للبيع ..ماذا يحدث؟

وصلت لطريق مسدود.. فرنسا تحذر روسيا من استمرار أزمتها مع أوكرانيا

وقال ديمين: “لم يصب أحد أو يصاب أحد نتيجة الهجوم”، مضيفا أن “السلطات المختصة تحقق في الحادث”.

ويعد خط أنابيب دروجبا (الصداقة) أحد أكبر شبكات نقل النفط في العالم، ويمتد لمسافة 4000 كيلومتر  وينقل النفط من روسيا إلى أوكرانيا وبيلاروس وبولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا وألمانيا.

بريانسك ترانسنفت أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

الخارجية تدعو المصريين الراغبين في العودة من السودان بالتوجه إلى معبري قسطل وأرقين

بتر ذراعها.. قرار عاجل ضد طبيب تجميل وتخدير بمستشفى شهير

فرمان من خوان كارلوس للاعب الزمالك.. ما السبب؟

موضوعات متعلقة

فنلندا تعرض جزيرة ذات تحصينات عسكرية قرب حدود روسيا للبيع ..ماذا يحدث؟

الدفاع الأوكرانية ترد على الشائعات: كل قادة القوات على قيد الحياة

جنون.. أول تعليق من الكرملين علي قرار بولندا إعادة تسمية مدينة روسية

صافرات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل

بيان عاجل من موسكو بعد تعدي نائب أوكراني بالضرب على نظيره الروسي بتركيا

تغير كبير.. ضابط مخابرات بريطاني يفجر مفاجأة بشأن الحرب

تلقى ملايين الدولارات من الخارج.. تحرك عاجل من الكونجرس ضد بايدن وعائلته

لماذا عجزت أوكرانيا عن ضرب شبه جزيرة القرم؟.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

البيت الأبيض : بايدن لا ينوي التفاوض لرفع سقف الدين القومي

باكستان توجه رسالة إلى السعودية بعد تدخلها لحل أزمة السودان

موقف مصري جديد بشأن قضية سد النهضة .. اعرف الحكاية

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 شهيدا ..تفاصيل

بـ تحقيقات النيابة | كيف عذبت وفاء مكي خادمتيها قبل 22 عاما؟

إسرائيل والفصائل الفلسطينية يعلنون وقف إطلاق النار الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعام رخيص يعالج الكوليسترول والضعف والإرهاق | اكتشفه

بالخروع.. وصفة غير متوقعة لعلاج آلام اللثة والأسنان

اكتشاف أثري عمره 7000سنة يعيد كتابة تاريخ دولة عربية.. ما الذي وجدوه

مرض مميت | لا تستهِن بـ الالتهاب الرئوي .. علامات لجميع الأعمار

فيديو

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ