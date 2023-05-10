أوكرانيا تقصف خط أنابيب روسي يمد الاتحاد الأوروبي بالنفط

أعلنت شركة “ترانسنفت” الروسية، أن محطة تحميل لخط أنابيب النفط دروجبا في منطقة بريانسك الروسية، بالقرب من أوكرانيا تعرضت للقصف.

وتم الإبلاغ عن الحادث لأول مرة من قبل قناة “بازا” علي تلجرام، التي قالت إن المنشأة في قرية سفين تعرضت للهجوم مرتين في غضون 20 دقيقة في حوالي الساعة 5:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن ثلاث خزانات وقود فارغة أصيبت بقذائف، وكشفت بداخلها عدة ثقوب قطرها عشرة سنتيمترات بعد ذلك.

وبعد ساعات قليلة، أكد مشغل خط أنابيب دروجبا، شركة النفط الروسية ترانسنفت، الهجوم لوكالة تاس للأنباء.

وقال المتحدث باسم الشركة، إيجور ديمين، “نعم، في وقت مبكر من صباح اليوم كانت هناك بالفعل محاولة لارتكاب عمل إرهابي ضد نظام خط أنابيب النفط دروجبا في محطة تحميل بريانسك''.

وقال ديمين: “لم يصب أحد أو يصاب أحد نتيجة الهجوم”، مضيفا أن “السلطات المختصة تحقق في الحادث”.

ويعد خط أنابيب دروجبا (الصداقة) أحد أكبر شبكات نقل النفط في العالم، ويمتد لمسافة 4000 كيلومتر وينقل النفط من روسيا إلى أوكرانيا وبيلاروس وبولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا وألمانيا.