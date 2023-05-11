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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يعلن عن سبب تأخر بلاده في شن الهجوم المضاد

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل أن تشن هجومها المضاد، حيث تنتظر قوات كييف وصول المزيد من الأسلحة من حلفائها الغربيين.

قال زيلينسكي لمحطات البث العامة الأوروبية في مقابلة نُشرت اليوم: أن أوكرانيا تحتاج إلى الوقت لأستعداد للهجوم المضاد، وانتظاره بسبب المدرعات الحربية التي ستأتي من الغرب، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


ومن بين الإمدادات التي تنتظرها أوكرانيا العربات المدرعة ، بما في ذلك الدبابات ، التي قال زيلينسكي والتي تشمل دبابات ليوبارد وتشالنجر الحربية، إلى جانب مركبات مدرعة أخرى مثل أمريكان برادلي وستريكايرز.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لأوكرانيا تهدف إلى تعزيز الدفاعات الجوية والحفاظ على إمدادات الذخيرة.
 

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