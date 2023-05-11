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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

كابوس لـ زيلينسكي.. روسيا توجه ضربة قوية لـ الجيش الأوكراني بسلاح فتاك

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال الخبير العسكري الأوكراني، أوليج ستاريكوف، إن الطيران الروسي يدمر المقرات والمناطق المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية بقنابل التخطيط المتقدمة “الصواريخ الانزلاقية”.

وكشف ستاريكوف، عبر قناة “كاراسيف لايف” على يوتيوب: "لماذا هذه القنبلة خطيرة للغاية؟ FAB-500 وزنها 300 كيلوجرام من مادة تي إن تي. وهذا يزيد بخمس مرات عن مقذوف عيار 152 ملم. إنهم يرمونها، والطائرات لا تدخل منطقة تغطية الدفاع الجوي”.

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ووفقًا لستاريكوف، فإن هذه القذائف تدمر المقرات والمخابئ والمناطق المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح الخبير العسكري الأوكراني، أنه بسبب فعالية التخطيط للقنابل الروسية، تم تأجيل هجوم الجيش الأوكراني.

الطيران الروسي روسيا الجيش الأوكراني ستاريكوف

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