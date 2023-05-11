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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادم من أوكرانيا.. بولندا تكشف تطورات جديدة بشأن سقوط صاروخ علي أراضيها

أوكرانيا وبولندا
أوكرانيا وبولندا

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اليوم الخميس، إن الصاروخ الذي سقط على أراضي بولندا في ديسمبر من الممكن أن يكون قد أطلق من أراضي أوكرانيا.

وكشف بلاشتشاك: "ثبت أنه في 16 ديسمبر، تلقى مركز العمليات الجوية التابع لقائد العمليات معلومات من الجانب الأوكراني حول جسم يقترب من الفضاء البولندي، والذي يمكن أن يكون صاروخًا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال بلاشتشاك، إن “القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية أُبلغت بتوجه صاروخ محتمل صوب بولندا، لكنها فشلت في إبلاغه بالوضع”.

وبالأمس، ذكرت إذاعة “RMF” البولندية، نقلاً عن نتائج التحقيق، إن الصاروخ، الذي عُثر عليه في أبريل بالقرب من مدينة بيدجوشتش البولندية، هو صاروخ روسي.

إعلان عاجل من وزير دفاع بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي على بلاده

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وذكرت وسائل الإعلام البولندية، أنه "تم العثور على صاروخ كروز روسي الصنع Kh-55 في زاموستي بالقرب من بيدجوشتش. هذه هي النتائج الأولية للمعهد الفني لقوات الطيران، الذي يقوم بفحص هذا الجسم لمكتب المدعي العام".

كما خلص الخبراء إلى أن صاروخ Kh-55 حلق على الأرجح عبر الحدود الشرقية للبلاد، لأن الجيش البولندي "ليس لديه مثل هذا الصاروخ في الخدمة أو في المستودعات".

بلاشتشاك بولندا أوكرانيا وزير الدفاع البولندي

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