قادم من أوكرانيا.. بولندا تكشف تطورات جديدة بشأن سقوط صاروخ علي أراضيها

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اليوم الخميس، إن الصاروخ الذي سقط على أراضي بولندا في ديسمبر من الممكن أن يكون قد أطلق من أراضي أوكرانيا.

وكشف بلاشتشاك: "ثبت أنه في 16 ديسمبر، تلقى مركز العمليات الجوية التابع لقائد العمليات معلومات من الجانب الأوكراني حول جسم يقترب من الفضاء البولندي، والذي يمكن أن يكون صاروخًا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال بلاشتشاك، إن “القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية أُبلغت بتوجه صاروخ محتمل صوب بولندا، لكنها فشلت في إبلاغه بالوضع”.

وبالأمس، ذكرت إذاعة “RMF” البولندية، نقلاً عن نتائج التحقيق، إن الصاروخ، الذي عُثر عليه في أبريل بالقرب من مدينة بيدجوشتش البولندية، هو صاروخ روسي.

وذكرت وسائل الإعلام البولندية، أنه "تم العثور على صاروخ كروز روسي الصنع Kh-55 في زاموستي بالقرب من بيدجوشتش. هذه هي النتائج الأولية للمعهد الفني لقوات الطيران، الذي يقوم بفحص هذا الجسم لمكتب المدعي العام".

كما خلص الخبراء إلى أن صاروخ Kh-55 حلق على الأرجح عبر الحدود الشرقية للبلاد، لأن الجيش البولندي "ليس لديه مثل هذا الصاروخ في الخدمة أو في المستودعات".