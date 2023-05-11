عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من وزير دفاع بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي على بلاده

بولندا
بولندا

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اليوم الخميس، إنه في 16 ديسمبر 2022، أُبلغت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية بتوجه صاروخ محتمل صوب بولندا، لكنها فشلت في إبلاغه بالوضع.

وفي الأيام الأخيرة، أفادت وسائل إعلام بولندية، أن عُثرًا عسكريًا تم العثور عليه في غابة بولندية في أبريل كان صاروخًا روسيًا من طراز KH-55.

وبالأمس، ذكرت إذاعة “RMF” البولندية، نقلاً عن نتائج التحقيق، إن الصاروخ، الذي عُثر عليه في أبريل بالقرب من مدينة بيدجوشتش البولندية، هو صاروخ روسي.

وذكرت وسائل الإعلام البولندية، أنه "تم العثور على صاروخ كروز روسي الصنع Kh-55 في زاموستي بالقرب من بيدجوشتش. هذه هي النتائج الأولية للمعهد الفني لقوات الطيران، الذي يقوم بفحص هذا الجسم لمكتب المدعي العام".

وحيدة ضد روسيا.. بولندا تواجه كارثة بعد سقوط أوكرانيا

لهذا السبب .. بولندا تستدعي السفيرة الروسية

كما خلص الخبراء إلى أن صاروخ Kh-55 حلق على الأرجح عبر الحدود الشرقية للبلاد، لأن الجيش البولندي "ليس لديه مثل هذا الصاروخ في الخدمة أو في المستودعات".

يشار إلى أن مكتب المدعي العام وصف سقوط المقذوف بأنه "يشكل تهديدًا لحياة وصحة العديد من الأشخاص".

بلاشتشاك وزير الدفاع البولندي بولندا صاروخ روسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

الكاف يوجه صدمة لـ الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي : إطلاق 547 صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة

مصر غاضبة .. الكشف عن تفاصيل وثيقة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

وحيدة ضد روسيا.. بولندا تواجه كارثة بعد سقوط أوكرانيا

انتصار روسي.. اعتراف أمريكي بضربات بوتين لحلف الناتو

المحكمة العليا في باكستان تأمر بالإفراج عن عمران خان.. تفاصيل

انتهى وقتك .. تحذير عاجل من روسيا لـ زيلينسكي

مفرمة لحم .. تصريحات زيلينسكي عن الهجوم المضاد لأوكرانيا تثير غضبًا واسعًا

الأمر بسيط.. بايدن يسخر من خطاب ترامب بشأن انتخابات الرئاسة

ترشيحاتنا

بعد تجهيزات الفرح|القصة الكاملة لوفاة عريس قبل زفافه بـ 3 أيام في المنيا..شاهد

هانى الناظر يحذر من الأنفعال مع الأخبار والترندات

وزير الخارجية: استمرار التصعيد في غزة ينذر بتفجر الأوضاع بالمنطقة

بعد استهداف منزله.. استشهاد القيادي في حركة الجهاد أحمد أبو دقة

مدرب بروكسي: خسرنا أمام الزمالك بظلم تحكيمي.. وكان لينا ضربتين جزاء

مسؤول أمريكي يتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بالأسلحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ