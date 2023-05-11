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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير مالية أوكرانيا: حصلنا علي مساعدات مالية بقيمة 16.7 مليار دولار

أوكرانيا..علم
أوكرانيا..علم

قال وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، اليوم، إن كييف تلقت 16.7 مليار دولار من المساعدات المالية من شركائها الغربيين حتى الآن خلال العام الجاري.

وفي وقت سابق، أصدر البنك الوطني الأوكراني إشعارًا على موقعه الرسمي على الإنترنت يقول، "هذا العام، قد يتجاوز إجمالي الإيرادات من البلدان الشريكة الدولية 42 مليار دولار أمريكي، مما سيعزز قدرة البنك الوطني الأوكراني على مواصلة الحفاظ على استقرار سعر الصرف والاسترخاء التدريجي".

وأشار بنك نيجارا إلى أن المساعدات الدولية ستظل مصدرًا مهمًا لمخصصات الميزانية.

وأقر البرلمان الأوكراني ميزانية الدولة لعام 2023 بعجز قدره 35.4 مليار دولار أمريكي، ويقدر عجز الميزانية الشهرية بنحو 3 مليارات دولار أمريكي، وتعتزم أوكرانيا تعويضه من خلال الاقتراض الخارجي.

وفي وقت سابق، قال رئيس البنك الوطني الأوكراني، أندريه بشني، إن المساعدات من الشركاء الدوليين وصندوق النقد الدولي هذا العام قد تتجاوز 38 مليار دولار وتغطي عجز ميزانية البلاد.

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