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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدفيديف: أعداء روسيا على طريق إشعال حرب عالمية ثالثة

صدى البلد

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن خصوم روسيا يجرون العالم إلى حرب عالمية ثالثة، مؤكدا أنه لا أحد يمكن أن يخرج من الحرب العالمية الثالثة رابحا.

وأضاف مدفيديف خلال منتدى سان بطرسبرغ القانوني الدولي والذي نقلته “تاس”:"من الواضح أن حربا هجينة واسعة النطاق تدار ضد روسيا".

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وأردف مدفيديف:"الرعاة الأمريكيين والأوروبيينيضخون أسلحة فتاكة بكثافة لأعداء روسيا، ويشجعون الإرهاب في المناطق الحدودية لروسيا، ويرتكبون عمليات تخريب واغتيالات سياسية".

وأشار مدفيديف إلى أن مهمة روسيا، هي إعادة النظام العالمي إلى مبادئ المساواة.

 

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