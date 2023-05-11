إعلان عاجل من موسكو بشأن بدء هجوم أوكرانيا المضاد واختراق الدفاعات الروسية

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تقارير عن هجوم مضاد ناجح لقوات الجيش الأوكراني في منطقة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مراسل الحرب الروسي، يفجيني بودوبني، نقلا عن مصادره، إن القوات الأوكرانية اخترقت الدفاعات الروسية شمال غرب مدينة باخموت في دونباس، معلنا بدء هجوم الربيع الذي تم الترويج له في كييف.

وقال عدد من المراسلين الحربيين الروس إن قوات كييف شنت على ما يبدو سلسلة من الضربات المتزامنة شمال وجنوب باخموت.

من جانبه، أفاد المراسل العسكري الروسي، ألكسندر كوتس، بأن الجيش الأوكراني استخدم أسلحة كيماوية تتسبب في فقدان الوعي بعد استنشاقها، خلال هجوم في قطاع أوريخوف.

وقال كوتس، إن استخدام المواد المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية يبدو أنه جزء من الهجوم الأوكراني الذي طال انتظاره.

ووفقًا لـ كوتس، تم رصد الدبابات التي قدمتها الغرب خارج خاركيف، بينما شن الجيش الأوكراني هجمات على مواقع روسية شمال وجنوب باخموت.