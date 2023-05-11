تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إنه تم إرسال واحدة من أكثر وحدات الحرس الوطني الروسي جاهزية وفعالية إلى منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكتب قديروف عبر "تلجرام": "انطلق من الشيشان إلى منطقة العملية العسكرية الروسية.. فوج العمليات رقم 96 من منطقة شمال القوقاز التابعة لقوات الحرس الوطني الروسي، أحد أكثر فرق الحرس الوطني استعدادا للقتال وفعالية".

وأشاد قديروف، بالكفاءة العالية للجنود ذوي الخبرة القتالية بالمشاركة في أصعب المعارك، وكذلك في مكافحة الإرهاب الدولي على أراضي الشيشان.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، أن قوات "أحمد" الخاصة مستعدة للتوجه إلى باخموت، لكنها تنتظر الأوامر.

وقال قديروف: "وحدات "أحمد" جاهزة للتوجه إلى باخموت. لقد وقعت على رسالة حول الأمر موجهة إلى القائد الأعلى للقوات الروسية حول استعداد القوات لإعادة المدينة وتطهيرها من شياطين "الناتو" والشياطين الأوكرانيين" على حد وصفه.

وأضاف أن الجنود في حالة تأهب، لكن هو ينتظر الأمر، مؤكدة أن هناك عدة وحدات تحركت نحو مناطق العملية العسكرية.

وأعرب قديروف عن ثقته في تحرير المدينة في المستقبل القريب، "على الرغم من كل أنواع الإشاعات حول هجوم مضاد ما مخيف للقوات الأوكرانية".