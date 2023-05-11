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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانتقام الروسي.. الكشف عن رد موسكو على تزويد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو"

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال نائب مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، إنه في حالة تم إرسال صواريخ كروز طويلة المدى البريطانية “ستورم شادو" إلى كييف، يجب شن هجوم صاروخي ضخم على الحدود الغربية لأوكرانيا.

وقال شيريميت: “إذا استخدمت أوكرانيا هذه الصواريخ، أعتقد أنه ينبغي تنفيذ ضربات صاروخية مكثفة، ربما حتى باستخدام أسلحة تكتيكية، على طول الحدود الغربية لأوكرانيا من أجل قطع قنوات الإمداد بالأسلحة. لقد حان الوقت لقطع أي إمكانية نقل أسلحة دمار شامل من بولندا إلى أراضي أوكرانيا".

وأضاف: “حان الوقت "لتهدئة المتهورين" الذين قرروا التعدي على حدود روسيا”.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تعليقا على تزويد أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو كروز من قبل بريطانيا، إن الأمم المتحدة تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وفقًا للقانون الدولي والقرارات الدولية.

وأوضح دوجاريك عندما طُلب منه التعليق على إمداد بريطانيا بهذه الصواريخ لأوكرانيا: "لا نعلق على كل عملية نقل أسلحة وقت حدوثها. نود أن نرى نهاية هذا الصراع وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن العسكريين الروس سيردون بشكل مناسب على تقديم بريطانيا صواريخ بعيدة المدى لنظام كييف.

مجلس الدوما الروسي شيريميت روسيا أوكرانيا كييف بولندا

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