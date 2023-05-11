بيان عاجل من المجر بشأن انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

قالت جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يناقش بعد انتهاء الحرب.

وأضاف جولياس أن "توسيع الاتحاد الأوروبي يجب أن يتم على أساس معايير موضوعية.. يجب أن يتخذ أعضاء المنظمات القرار بشأن نية أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، على أساس الإجماع وفقط بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية".

وقال جولياس، ردا على سؤال حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إن "مثل هذه القرارات تتطلب موافقة جميع الأعضاء".

وأوضح أنه "من الصعب مناقشة هذه القضايا حتى يتم التوصل إلى حل للأزمة، وإحلال السلام”.

وأضاف: “لذلك، من المصلحة المشتركة أن يتحقق السلام في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن".