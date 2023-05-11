إنهاء الحرب.. الأمم المتحدة تعلق على تزويد أوكرانيا بصواريخ “ستورم شادو”

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تعليقا على تزويد أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو كروز من قبل بريطانيا، إن الأمم المتحدة تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وفقًا للقانون الدولي والقرارات الدولية.

وأوضح دوجاريك عندما طُلب منه التعليق على إمداد بريطانيا بهذه الصواريخ لأوكرانيا: "لا نعلق على كل عملية نقل أسلحة وقت حدوثها. نود أن نرى نهاية هذا الصراع وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن العسكريين الروس سيردون بشكل مناسب على تقديم بريطانيا صواريخ بعيدة المدى لنظام كييف.

وأضاف بيسكوف أن ذلك سيتطلب ردا كافيا من الجيش الروسي الذي بطبيعة الحال، سيتخذ قرارات عسكرية مناسبة حول هذا الشأن.