عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنهاء الحرب.. الأمم المتحدة تعلق على تزويد أوكرانيا بصواريخ “ستورم شادو”

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تعليقا على تزويد أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو كروز من قبل بريطانيا، إن الأمم المتحدة تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وفقًا للقانون الدولي والقرارات الدولية.

وأوضح دوجاريك عندما طُلب منه التعليق على إمداد بريطانيا بهذه الصواريخ لأوكرانيا: "لا نعلق على كل عملية نقل أسلحة وقت حدوثها. نود أن نرى نهاية هذا الصراع وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة".

كابوس لـ زيلينسكي.. روسيا توجه ضربة قوية لـ الجيش الأوكراني بسلاح فتاك

تحرك جديد من روسيا لتعزيز وتقوية الروبل

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن العسكريين الروس سيردون بشكل مناسب على تقديم بريطانيا صواريخ بعيدة المدى لنظام كييف.

وأضاف بيسكوف أن ذلك سيتطلب ردا كافيا من الجيش الروسي الذي بطبيعة الحال، سيتخذ قرارات عسكرية مناسبة حول هذا الشأن.

الأمم المتحدة أوكرانيا ستورم شادو صواريخ ستورم شادو بريطانيا الكرملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

استعدوا للرد.. نتنياهو يدعو وزير الدفاع لاجتماع عاجل

والد عروس تريند من يؤتمن على العرض: مش بنتي وصاحبة الفيديو تريد الشهرة

فساد بـ70 مليون جنيه.. إحالة مسئولين كبار بمصلحة الجمارك وأصحاب شركات للمحاكمة

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

معركة باخموت.. رئيس مجموعة فاجنر الروسية يفجر مفاجأة بشأن الحرب

قائد في الجيش الأوكراني يكشف عن هروب قوات فاجنر من باخموت ..تفاصيل

كلمة السر "أمريكا".. حرب أوكرانيا تفضح مخاوف الاتحاد الأوروبي الرئيسية

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن كارثة محتملة في السودان

بولندا تعلن تزويد أوكرانيا بـ 14 مقاتلة من طراز ميج- 29

الذهب هو الحل.. مسئول كبير يكشف عن قرار وحيد يمنع أمريكا من الانهيار

تشويه السمعة.. إعلان مقلق من وزير الدفاع الأمريكي بشأن التخلف عن السداد

ترشيحاتنا

شعبة مواد البناء تكشف سبب عدم انخفاض سعر الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا

سياسة مشددة .. أمريكا تغير قواعد الهجرة

بعد التحذيرات.. هل يتخلى العالم عن الدولار حال تخلفت أمريكا عن سداد الديون؟

تشكيل يوفنتوس أمام إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي

بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي تنذر بوقف الفيدرالي رفع أسعار الفائدة

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير الشعر .. استخدامات زيت الروزماري لعلاج الأمراض المختلفة

جزارة تبيع لحوم حمير في شبرا الخيمة| كيف تم اكتشافها والقبض على صاحبها ؟

توقفي عن وضع المكياج وشاهدي ماذا سيحدث لبشرتك

الطريق ممهد لصعود الأهلي للنهائي| تفاصيل 3 أزمات تضرب الترجي التونسي

فيديو

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة | كيف تكتشفها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ