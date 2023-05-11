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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كلمة السر "أمريكا".. حرب أوكرانيا تفضح مخاوف الاتحاد الأوروبي الرئيسية

أمريكا وأوروبا
أمريكا وأوروبا

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، بأن  معظم الدول الأوروبية تخشى إفساد العلاقات مع واشنطن بسبب الصراع في أوكرانيا، الأمر الذي أظهر اعتماد الاتحاد الأوروبي على التزامات الولايات المتحدة للحفاظ على الأمن في أوروبا، لكن سيكون من الوهم الاعتقاد بأن المساعدة الأمريكية يمكن الاعتماد عليها إلى أجل غير مسمى.

وأوضحت الصحيفة، أنه "منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، نجحت معظم بلدان وسط وشرق أوروبا في دفن مفهوم الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، مما يعني ضمناً قدرة الاتحاد على التصرف بشكل مستقل دون اللجوء إلى الدول للحصول على إذن ويرى العديد من دول الاتحاد الأوروبي في هذه الوثيقة خطرًا بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة”.

وأشارت إلى أن رد فعل أوروبا على الاختباء خلف ظهر الولايات المتحدة وصل إلى ذروته على خلفية الدراما حول توريد دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا.

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وقالت “بوليتيكو”: “ أرسلت الولايات المتحدة 31 دبابة أبرامز لإلغاء قرار ألمانيا بشأن رفض نقل مركباتها القتالية إلى كييف. وعلى الرغم من تقديم هذا الوضع كدليل على تصميم الولايات المتحدة، إلا أنه في الواقع كان دليلًا صارخًا على الثمن الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي مقابل ذلك”.

وأضافت: “يدرك كلا جانبي المحيط الأطلسي جيدًا أن أوروبا بحاجة إلى أن تكون أكثر نشاطًا وأن تزيد الإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح دعامة أوروبية قوية داخل الناتو ".

في الوقت نفسه، وصفت “بوليتيكو”، الاعتماد على الولايات المتحدة بأنه “وتر العرقوب” في الاتحاد، وكذلك عبء على أمريكا نفسها.

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