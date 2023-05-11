بولندا تعلن تزويد أوكرانيا بـ 14 مقاتلة من طراز ميج- 29

قالت البعثة الدائمة لـ بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن وارسو أرسلت 14 طائرة مقاتلة من طراز “ميج-29” إلى أوكرانيا.

وكشفت البعثة الدائمة لـ بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، في تغريدة على “تويتر“: "من بين 28 طائرة تم نقلها إلى كييف في الوقت الحالي من قبل دول الناتو، أرسلت بولندا ما يصل إلى 14 مقاتلة من طراز ميج 29".

كما شددت على أن أكثر من نصف الدبابات التي استلمتها كييف من دول الناتو نقلتها بولندا إلى أوكرانيا.

وقالت: "من بين 575 دبابة تم تسليمها إلى أوكرانيا حتى الآن، تم نقل 325 دبابة من قبل بولندا. وجاءت هولندا في المركز الثاني (85) وألمانيا في المرتبة الثالثة (80) والولايات المتحدة الرابعة (76)”.