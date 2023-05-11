أضرار وخسائر كارثية.. الجيش الروسي يضرب أوكرانيا بـ"سلاح لا يمكن إيقافه"

قالت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، إن صواريخ كروز “KH-22” الروسية، التي وجهت ضربة قوية إلى كييف، لا يستطيع الدفاع الجوي الأوكراني إسقاطها.

وأوضحت المجلة، أن “المسؤولين الأوكرانيين يأسفون من أن الصواريخ، المصممة لتجاوز نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات المحيط بمجموعات حاملات الطائرات الأمريكية، يكاد يكون من المستحيل اعتراضها”.

وقالت إن “رؤوسهم الحربية الكبيرة التي يبلغ وزنها 950 كيلوجراماً تلحق أضراراً جسيمة".

وأكدت “ميليتري ووتش”، أن “الصواريخ من هذا النوع تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الخبير العسكري الأوكراني، أوليج ستاريكوف، إن الطيران الروسي يدمر المقرات والمناطق المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية بقنابل التخطيط المتقدمة “الصواريخ الانزلاقية”.

وكشف ستاريكوف، عبر قناة “كاراسيف لايف” على يوتيوب: "لماذا هذه القنبلة خطيرة للغاية؟ FAB-500 وزنها 300 كيلوجرام من مادة تي إن تي. وهذا يزيد بخمس مرات عن مقذوف عيار 152 ملم. إنهم يرمونها، والطائرات لا تدخل منطقة تغطية الدفاع الجوي”.

ووفقًا لستاريكوف، فإن هذه القذائف تدمر المقرات والمخابئ والمناطق المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية.