مأساة لـ روسيا .. رئيس فاجنر يكشف تفاصيل مقلقة عن باخموت الأوكرانية

اتهم رئيس مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية، اليوم الجمعة، القوات النظامية الروسية بالفرار من مواقعها قرب باخموت الأوكرانية، حسبما افادت أسوشيتيد فرانس برس.

وأشار رئيس فاجنر إلى أن الدفاعات تنهار وأن هيئة الأركان الروسية تقلل من خطورة الوضع، وقال يفغيني بريغوجين في فيديو نقلته أسوشيتيد فرانس: "حصل بكل بساطة فرار لوحدات وزارة الدفاع على جبهات باخموت".

وقال رئيس فاجنر:"محاولات وزارة الدفاع على صعيد المعلومات التقليل من خطورة الوضع تؤدي وستؤدي إلى مأساة شاملة بالنسبة إلى روسيا".

وقال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، امس الخميس، إن مقاتلي المجموعة تقدموا 220 مترًا في باخموت، مؤكدا سيطرة قواته علي 68.5 ألف متر مربع من الأراضي.

وحسب خدمة بريجوزين الصحفية، وقال رئيس مجموعة فاجنر الروسية:"وحدات فاجنر تتحرك غربا في باخموت. أقصى تقدم كان 220 مترا وسيطرنا علي 68.5 ألف متر مربع و 2.18 كيلومتر مربع تحت سيطرة القوات الأوكرانية”.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الأركان العامة لـ الجيش الأوكراني، إن الهجوم الروسي يتركز في أربعة أجزاء مختلفة من منطقة دونيتسك، مشيرة إلي أن أشرس المعارك تقع في مدينتي باخموت ومارينكا.