رئيس مجموعة فاجنر الروسية يعلن تقدم قواته في باخموت

قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، اليوم الخميس، إن مقاتلي المجموعة تقدموا 220 مترًا في باخموت، مؤكدا سيطرة قواته علي 68.5 ألف متر مربع من الأراضي.

وحسب خدمة بريجوزين الصحفية، وقال رئيس مجموعة فاجنر الروسية: "وحدات فاجنر تتحرك غربا في باخموت. أقصى تقدم كان 220 مترا وسيطرنا علي 68.5 ألف متر مربع و 2.18 كيلومتر مربع تحت سيطرة القوات الأوكرانية”.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الأركان العامة لـ الجيش الأوكراني، إن الهجوم الروسي يتركز في أربعة أجزاء مختلفة من منطقة دونيتسك، مشيرة إلي أن أشرس المعارك تقع في مدينتي باخموت ومارينكا.

وأضافت أن روسيا نفذت عمليات هجومية فاشلة في باخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني: “إلى الجنوب، تشن القوات الروسية عمليات دفاعية في اتجاهات وزابوريجيا وخيرسون، ونفذت عددًا من الضربات الجوية”.

وأضافت أن “المستوطنات القريبة من الخطوط الأمامية تعرضت للقصف ، بما في ذلك 35 غارة جوية وأربع هجمات من هيمارس على مواقع القوات الأوكرانية والمستوطنات في منطقة خيرسون”.