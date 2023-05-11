معركة باخموت.. رئيس مجموعة فاجنر الروسية يفجر مفاجأة بشأن الحرب

قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، إن المناطق التي استولى عليها مقاتلو فاجنر حول مدينة باخموت على حساب خسائر فادحة في الأرواح تضيع الآن لصالح الأوكرانيين.

وقال بريجوزين: “الوضع في الأطراف الغربية يتطور وفق أسوأ السيناريوهات المتوقعة.. تلك الأراضي التي تم تحريرها بدماء وحياة رفاقنا كل يوم تتقدم بعشرات أو مئات الأمتار خلال عدة أشهر، يتم التخلي عنها اليوم تقريبًا دون أي قتال من قبل أولئك الذين من المفترض أن يحافظوا على أجنحتنا”.

تتناقض وجهة نظره بشكل صارخ مع وجهات نظر قائد كتيبة أوكرانية في المنطقة، والذي قال لشبكة “سي إن إن” إن القوات النظامية الروسية هي التي كانت تقاوم أشد المقاومة، بينما كانت وحدات فاجنر هي أول من ركض.

وبحسب مدون عسكري روسي معروف في المنطقة، فإن مهمة الدفاع عن الأجنحة حول باخموت انتقلت إلى القوات النظامية الروسية، في حين عززت فاجنر وجودها في المدينة نفسها.

وقال قائد أوكراني في منطقة باخموت، اليوم الخميس، إن وحدات أوكرانية قصفت الأجنحة الروسية وأن العدو قد تراجع.