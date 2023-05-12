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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات ترحب باتفاق جدة وتثمن جهود السعودية

الإمارات - علم
الإمارات - علم

أبدت دولة الإمارات ترحيبها بإعلان كلا من  السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عن توقيع ممثلي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في جدة على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لتسهيل العمل الإغاثي وتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين. 

وفي بيان لها؛ ثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية  والولايات المتحدة الصديقة للتوقيع على هذا الاتفاق، الذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام لتمكين إيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، والذي يمهد الطريق لإنهاء الأزمة بين الأطراف وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة.

كما أعربت الوزارة عن أملها  في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والوقف الدائم لإطلاق النار بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.

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