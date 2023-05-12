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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تكشف عن موقفها من اتفاق جدة

الكويت - علم
الكويت - علم

رحبت وزارة الخارجية الكويتية  بإعلان جدة الصادر عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن توقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان وتسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان وإلى الخطوات التدريجية اللاحقة التي تطرق لها الإعلان.

 


كما أثنت الوزارة الكويتية علي الجهود المقدرة والمستمرة التي تقوم بها كل من المملكة العربية السعودية  والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تشجيع وحث الأطراف السودانية على الجلوس الى طاولة المحادثات والتي أسفرت بالتوقيع على هذا الإلتزام الهام الهادف إلى حماية أمن وسلامة المدنيين.


وثمنت الوزارة مضامين هذا الإعلان والترتيبات اللاحقة التي تضمنها من إيجاد آلية لوقف دائم للأعمال العدائية بما يسهم في إخراج السودان من أزمته الحالية.


وأكدت الوزارة مجددا علي موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال والأعمال العدائية والاستمرار في الحوار بين الأطراف السودانية بغية تجاوز الخلافات والتوصل لحل دائم وشامل للأزمة الحالية بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

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