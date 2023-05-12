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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يتضمن وقف إطلاق النار.. تفاصيل اتفاق جدة بين الأطراف السودانية برعاية سعودية

صدى البلد

توصل ممثلون للجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، إلى إعلان بعد نحو شهر من القتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 750 شخصا ونزوح الآلاف، في إطار "محادثات أولية" بمشاركة الولايات المتحدة والأمم المتحدة بدأت السبت الماضي في مدينة جدة السعودية.

وبحسب وسائل إعلام وقّع طرفا النزاع في السودان ليل الخميس إعلانا، يتعهّدان فيه احترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مفاوضات وصفها دبلوماسيون أميركيون بالصعبة.

وجاء في الإعلان مايلي: "نؤكد التزامنا ضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، ويشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه"، وأعلنت المسؤولة الأميركية المطّلعة على المحادثات توقيع الطرفين "إعلان التزام بحماية المدنيين في السودان".

وأوضحت مسؤولة أميركية أن الطرفين يلتزمان بموجب هذا الإعلان مبادئ عامة، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإعادة التيار الكهربائي والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، وسحب عناصرهما من المستشفيات والسماح بدفن القتلى "بكرامة"، وأكدت المسؤولة التي طلبت عدم كشف اسمها أن المحادثات مستمرة توصلا إلى وقف للنار، متحدثة عن وجود اقتراح بهدنة لعشرة أيام.

وأوضحت المسؤولة الأميركية أن ما اتفق عليه الطرفان "ليس وقفا لإطلاق النار، هو تأكيد على التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي خصوصا في ما يتعلّق بمعاملة المدنيين والحاجة إلى توفير مساحة لعمل" المعنيّين بالمجال الإنساني.
وأبدت المسؤولة أملا "حذرا" في أن يسهم توقيع الطرفين على هذا الإعلان "في التأسيس لزخم يرغمهما على توفير مساحة" لإدخال المساعدات الإنسانية، رغم إقرارها بأن مسافة "بعيدة" لا تزال تفصل الطرفين في المحادثات.
وستستمر المفاوضات للتوصل إلى هدنة مؤقتة جديدة تتيح إيصال المساعدات، قد تصل مدتها إلى عشرة أيام، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.
 

بيان عاجل من الآلية الثلاثية في السودان بعد التوقيع على إعلان جدة

رويترز: تقدم بالمحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة



 

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