قطر تكشف تطلعاتها بشأن اتفاق جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع

أعلنت قطر، اليوم الجمعة، ترحيبها بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على إعلان مبادئ أولي لتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين.

ووفقا لوسائل الإعلام القطرية، أعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صدر اليوم الجمعة، عن "تطلع دولة قطر إلى أن يمهد الإعلان لوقف دائم وشامل للنزاع العسكري والانخراط بعد ذلك في مفاوضات واسعة تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية وصولا لاتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار".

وجددت الوزارة تأكيدها على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة.

كما أعربت الوزارة عن تقدير دولة قطر لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الهادفة لتيسير المحادثات ومساعيهما الحميدة لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في السودان.

وأعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أنه في (11مايو 2023م) في جدة، وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، يقر إعلان الالتزام التزام كلا الجانبين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في تسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.