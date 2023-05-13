مائدة مستديرة حول "أهمية الترجمة و البحث العلمى فى العلوم الإنسانية" بجامعة القاهرة.. الإثنين

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، المائدة المستديرة " أهمية الترجمة والبحث العلمى فى العلوم الإنسانية "، والتى تنظمها لجنة الترجمة بالمجلس بالتعاون مع كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، وذلك في تمام الخامسة مساء يوم الإثنين ١٥ مايو الحالي بكلية الدراسات الإفريقية العليا - جامعة القاهرة.

يدير المائدة الدكتور أنور مغيث مقرر لجنة الترجمة، ويشارك بها: المهندسة جهاد محمود عواض أستاذ الأدب المقارن والنقد المساعد بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتور حسين محمود أستاذ اللغة الإيطالية عميد كلية اللغات والترجمة جامعة بدر، والدكتور سيد رشاد أستاذ مساعد بقسم اللغات الإفريقية كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، والدكتور عاصم العماري أستاذ اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتورة لبنى عبد التواب يوسف أستاذ بقسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة أسوان، والدكتور محسن فرجانى أستاذ اللغويات و اللغة الصينية الحديثة كلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتورة مكارم الغمرى أستاذة الأدب الروسى المقارن كلية الألسن جامعة عين شمس.