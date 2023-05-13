ضبط 9 أطنان قمح محلى يستخدم في إنتاج الدقيق الفاخر بمطحن خاص بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه استراتيجيه ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

فيما أكدت وكيلة وزارة التموين بالشرقية انه وصل بلاغ الي مديرية التموين يُفيد قيام أحد اصحاب المطاحن الخاصة باستخدام القمح المحلي في عملية انتاج الدقيق الفاخر وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تم تشكيل حملة مكبره من الرقابة التموينيه بالمديريه برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وإدارة تموين فاقوس حيث تم مفاجئة المطحن بعد منتصف الليل حيث كانت ابواب المطحن مغلقه وبالنظر من فتحة الباب الرئيسي بالمطحن تبين أن المطحن يعمل على الوجه المعتاد ووجود عمال يقومون بتحميل سيارة جامبو بشكاير من الدقيق الفاخر وتم ضبط 190 شيكارة دقيق فاخر 76% اي ٩ طن ونص وعدد 20 شيكارة سن من مشتقات الرده اي 1 طن.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه باستمرار عملية التفتيش بالمطحن تم العثور على بقايا من القمح المستخدم في عملية الانتاج وبفحص القمح بمعرفة عضو لجنة استلام القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 بصوامع الصالحيه الجديده حيث تبين أنه قمح محلي لموسم حصاد عام 2023 وعليه تم التحفظ على المضبوطات ونقلها إلى مطحن فاقوس على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المطحن بالمحضر رقم 1507 لسنة 2023 جنح الصالحية الجديدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.