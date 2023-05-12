في اليوم الحادي عشر للموجة الـ 21.. إزالة 57 حالة تعد بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 57 حالة تعدي علي مساحة 8 ألاف و259 متر مباني و53 فدان و13 قيراط بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 29 حالة تعد علي مساحة 8 آلاف و259 متر مباني و28 حالة تعد على أراضي زراعيه وأملاك على مساحة 53 فدانا و 13 قيراطا و 20 سهما بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قد وضعت خطه زمنيه محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.