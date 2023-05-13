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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقعات إيجابية.. خبير أسواق مال: البورصة تحظى باهتمام كبير من الدولة

البورصة المصرية
البورصة المصرية

توقع سعيد الفقي خبير أسواق المال مردودا إيجابيا على أداء البورصة المصرية نتيجة طرح شركات الدولة الرابحة في البورصة لما يمثله برنامج الطروحات الحكومية من أهمية خاصة لسوق الاوراق المالية.

كما توقع خبير أسواق المال أن تشهد البورصة نشاطا وزخما شرائيا وبالتالي ارتفاع أحجام التداول ومن ثم ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل عام وتوقعات بزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة للاستفادة من دعم الدولة لها خلال المرحلة القادمة وازدهار وتوسع لسوق الأوراق المالية داخليا وخارجيا وجذب استثمارات جديدة.

البورصة المصرية داخل دائرة اهتمام الدولة

وأكد أن البورصة المصرية داخل دائرة اهتمام الدولة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى استفادة المستثمر والدولة معا من خلال الطروحات الحكومية المرتقبة لان الاستثمار غير المباشر أسرع أدوات النمو.

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وأشار الفقي إلى تصريح عبدالفتاح الرئيس السيسي في وقت سابق بأن الدولة لديها مخطط للعمل داخل البورصة المصرية يعني الكثير والكثير يعني انفراجة لسوق الأوراق المالية واستجابة لمطالب الخبراء والمتخصصين في سوق الأوراق المالية بأن تكون البورصة داخل دائرة اهتمام الدولة لما لها من لأهمية كبيرة علي اقتصاد الدولة بشكل عام.

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