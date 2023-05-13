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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراقبة الأغذية بالدقهلية توصي بغلق 70 منشأة تعمل دون ترخيص

حملات تفتيش
حملات تفتيش

قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى , بشن حملات تفتيشية على 208  منشآت تبين أن 70 منها دون ترخيص و11منشأة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.


وتمكنت الحملات من تحرير عدد 197 محضراً و سحب 143عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1734  كيلو من أغذية متنوعة و 258 لتر عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

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ادارة مراقبة الاغذية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خالد عبد الغفار وزير الصحة محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة

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