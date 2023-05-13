يكمل 100 سنة هذا الشهر.. كيسنجر أهم سياسي أمريكي على الإطلاق

منذ سبعينيات القرن الماضي، يبرز اسم السياسي الأمريكي هنري كيسنجر، كأحد أبرز صناع القرار لما تمتع به من ثقل في عالم السياسة وتشكيل محاور السياسيدة لأمريكا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وعلى مدار عمره الكبير، الذي يقترب من عيد ميلاده هذا الشهر من المائة سنة، لا يتوقف كيسنجر عن إطلاق التصريحات السياسية في القضايا المختلفة، فيما يعد دلالة على قوة ذاكرة الرجل أمام قرن عاشه حتى الآن.

ولد كيسنجر قبل مائة عام تقريبًا.. وكان له دور في فترة حرب 6 أكتوبر والمفاوضات مع مصر، بعدما عانت إسرائيل من مفاجئة الهجوم المصري الكاسح.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشبكة "سي بي إس"، على مشكلات العالم والحرب القائمة، بل وذهب إلى التعليق على خطر الذكاء الاصطناعي.

وقال كيسنجر إنه في حال طلب منه زيارة روسيا لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، فإنه سيوافق على ذلك.

وأشار إلى أن الحرب الأوكرانية تقترب من التحول بشكل هام، مشيرًا إلى إن المعركة تقترب من الحسم، داعيا لإحلال سلام قائم على التفاوض في أوكرانيا للحد من مخاطر نشوب حرب عالمية مدمرة.

وأكد كيسنجر على أهمية الصين الدولية، محذرًا من نشوب حرب بين الصين وأمريكا، أو نشوب حرب باردة جديدة بينهما.

وخلال أواخر الشهر الجاري، يكمل كيسنجر المائة سنة، حيث إنه من مواليد 27 مايو 1923.