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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: الحكومة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في سهل نينوى

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم "السبت" أن الحكومة تعمل على بسط الأمن والاستقرار في سهل نينوى للمضيّ بمشاريع خدمية واقتصادية تصبّ في صالح مواطنيها، بما يعزّز أمنها الاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقائه ممثلي المكوّن الشبكي، في منطقة سهل نينوى، لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالواقع الخدمي والاقتصادي.

وأوضح السوداني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الحكومة تُفرد مكانة خاصة لمحافظة نينوى عموماً، ولمنطقة سهل نينوى بالخصوص، كونها منطقة تضمّ نسيجاً اجتماعياً فريداً يجب استثماره لتعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية، ونشر قيم التآخي والتعايش السلمي.

وقال السوداني "ما تعرض له جميع أبناء سهل نينوى خلال اجتياح عصابات تنظيم "داعش" للمنطقة، يجعل التزام الحكومة تجاههم واجباً أبوياً وأخلاقياً من أجل إعادة بناء المنطقة، وإنصاف ضحاياها".

في سياق متصل، أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة إلى كنيسة مارت شموني للسريان الأرثوذكس في ناحية برطلة بقضاء الحمدانية، وذلك في إطار زيارته إلى محافظة نينوى، مؤكدا أنه لا بديل عن الدولة فهي الضامن لكل أبنائها.
 

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