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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بتكثيف علاقاته مع دول المحيطين الهندي والهادئ

بوريل
بوريل

قال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم السبت إنه على الاتحاد الأوروبي تكثيف علاقاته مع دول المحيطين الهندي والهادئ ومساعدة المنطقة في حل بعض مشاكلها.
 

قال بوريل قبل المنتدى الوزاري للاتحاد الأوروبي بين المحيطين الهندي والهادئ في ستوكهولم “الآن سنبدأ الحديث مع المحيطين الهندي والهادئ.. أنت تعرف مدى أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ اليوم في الجغرافيا السياسية العالمية.. سيمثل هذا الجزء من العالم حوالي نصف نمو الاقتصاد في جميع أنحاء العالم ، وعلينا تكثيف علاقتنا مع هذه المجموعة من الناس”.

كما أشار الممثل السامي إلى أن منتدى اليوم سيكون متابعة للمنتدى الأول الذي عقد في باريس في فبراير 2022 ، مضيفًا أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ لديها بعض القضايا المهمة ، بما في ذلك الملاحة البحرية ، وهي فرصة كبيرة للكتلة، حاول حل بعضها.

واضاف: "علينا نشر قدراتنا في هذا الجزء من العالم ، وعلينا ضمان حرية الملاحة. هناك الكثير من التوترات في هذه المنطقة، وستكون مناقشة مهمة ، ويسعدني أن يكون هذا المنتدى الثاني".

 

 

الاتحاد الأوروبي حرية الملاحة جميع أنحاء العالم منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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