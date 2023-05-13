مانشستر يونايتد يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الدوري الإنجليزي

تقدم مانشستر يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف مانشستر يونايتد جاء في الدقيقة 32 عن طريق لاعبه أنتوني مارسيال، من متابعة لتمريرة زميله أنتوني.

تشكيل مانشستر يونايتد

وشهد تشكيل مانشستر يونايتد، إياب ماركوس راشفورد للإصابة، حيث يلعب “الشياطين الحمر بـ :

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - أنتوني مارسيال

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقه ليفربول.