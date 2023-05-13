عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

تقدم مانشستر يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف مانشستر يونايتد جاء في الدقيقة 32 عن طريق لاعبه أنتوني مارسيال، من متابعة لتمريرة زميله أنتوني.

تشكيل مانشستر يونايتد

وشهد تشكيل مانشستر يونايتد، إياب ماركوس راشفورد للإصابة، حيث يلعب “الشياطين الحمر بـ :

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - أنتوني مارسيال

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقه ليفربول.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

قرار عاجل من المحكمة بشأن إعلامي في قضية التشهير بوالدة شيماء جمال

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

خسارة صعبة | استقالة مدرب الترجي بعد ثلاثية الأهلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

مستمرة بجميع الفروع وأون لاين .. تعرف على أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي.. خدمات

ترشيحاتنا

قبل انطلاق أولى الجلسات .. اجتماع تنسيقي لمجلس أمناء الحوار الوطني

وزير المالية : تعميق سبل التواصل مع شركاء التنمية لفتح آفاق رحبة للاستثمارات

مانشستر يونايتد يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الدوري الإنجليزي

تقترب من 40 درجة .. تحذير عاجل بشأن حالة الطقس بهذا التوقيت

خراب بيوت.. مفيدة شيحة تحذر من الذكاء الاصطناعي

تكريم محمد محمود عبد العزيز في صدى البلد عن دوره في حضرة العمدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مجسم.. رزان مغربي تبرز رشاقتها في أحدث جلسة تصوير لها|شاهد

اتقوا الله.. لافتة داخل المنتزه تثير ضجة وتحذر من الأفعال غير الأخلاقية

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لإطلالة درة البيضاء

أرخص و أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع

فيديو

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

زلزال يضرب الذهب وتراجع كبير في سعر الجرام.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ