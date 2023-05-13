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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تبيع ديون الولايات المتحدة وتخزن الذهب وسط اتجاه نزع الدولار |تقرير

صدى البلد

في خضم الاتجاه المتزايد لنزع الدولرة وزيادة الوعي بأهمية تنويع احتياطيات النقد الأجنبي ، بدأت الصين بدءًا من عام 2022 في بيع ديون الخزانة الأمريكية واستخدام الدولار لتخزين الذهب.


وعززت الصين احتياطياتها من سبائك الذهب ، بينما تبيع ديون الخزانة الأمريكية ، وفقًا لتقرير عن موقع بيجياهاو الصيني.
 

وكان البنك المركزي الصيني يراكم احتياطيات الذهب ، حيث تتباهى القوة الآسيوية بحيازات الذهب الرسمية من 66.76 مليون أوقية - بزيادة 260 ألف أوقية عن الشهر السابق. تُظهر الأرقام الرسمية أنه في السابق ، بين سبتمبر 2019 وأكتوبر 2022 ، ظلت احتياطيات الصين من الذهب دون تغيير ، وشهد نوفمبر 2022 فقط بكين بدأت في الزيادة من المعدن الثمين.
 

أصبح الذهب ملاذًا آمنًا واختيارًا للمستثمرين ، حيث ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 2045.79 دولار للأونصة في 4 مايو ، أي أقل بمقدار 27 دولارًا فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2079.67 دولار للأونصة. كما احتضنت دول أخرى إلى جانب الصين جنون الذهب ، حيث كشفت بيانات من مجلس الذهب العالمي أنه في الربع الأول من عام 2023 ، زادت البنوك المركزية العالمية حيازاتها من الذهب بما مجموعه 228 طنًا.
 

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وقامت جمهورية الصين الشعبية (PRC) بتكديس الذهب عن طريق بيع سندات الخزانة الأمريكية وسط أسعار فائدة أعلى بالدولار وبيئة دولية متقلبة ، وذلك باستخدام العملة الأمريكية للاستثمار في المعدن الثمين. 

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة في مارس أن حيازات الصين من ديون الخزانة انخفضت إلى 859.4 مليار دولار في يناير 2023 ، متراجعة للشهر السادس على التوالي.

الاتجاهات المذكورة في التقرير كلها جزء لا يتجزأ من حملة خفض الاعتماد على الدولار الأمريكي والتحول إلى وسائل الدفع الوطنية في المستوطنات الدولية. وأكد التقرير الإعلامي أن هذا الاتجاه يكتسب قوة في جميع أنحاء العالم ، حيث 'أساءت' واشنطن استخدام هيمنة الدولار. وسط الأضرار التي لحقت بذاتها من العقوبات الكاسحة ضد روسيا التي جمعها الغرب معًا ، وتجميد احتياطيات البنك المركزي ، وفصلها عن نظام SWIFT ، إلى جانب القيود المفروضة على الصناعات الصينية ، أصبحت العديد من الدول حذرة من الاعتماد على الدولار.

الأزمة المصرفية الأمريكية في وقت سابق من العام وسط استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم ، والمواجهة المريرة المستمرة في الكونجرس الأمريكي بشأن سقف الديون ، والمخاوف من التخلف عن السداد مع تداعياته العالمية - كل هذا دفع إلى إلحاح التخلص من سندات الحكومة الأمريكية أيضًا. على خلفية الوضع الفوضوي مع الاقتصاد الأمريكي ، يمكن الاعتماد على الذهب فقط لزيادة الأسعار ، كما قال مؤلفو التقرير على منصة على غرار المدونات التي أطلقتها بايدو.

يمهد الاتجاه العالمي المتمثل في إزالة الدولرة الطريق أيضًا لتعزيز المكانة الدولية لعملة الصين الخاصة - اليوان. تبنت موسكو اليوان كعملة احتياطية ، بينما تعهدت باستخدام وسائل الدفع الصينية 'بين روسيا ودول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية'. وقعت الصين والبرازيل مؤخرًا اتفاقية لإجراء معاملات تجارية ومالية مباشرة ، واستبدال اليوان بالريال. 

في غضون ذلك ، يفكر المزيد والمزيد من البلدان ، وخاصة في جنوب الكرة الأرضية ، في فعل الشيء نفسه. 

قال محللون روس لوكالة سبوتنيك إن الصين تستخدم التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية مع أكثر من 30 دولة في العالم.
 

ووفقًا للبيانات الرسمية التي نقلتها وسائل الإعلام الصينية ، أصبح اليوان الصيني خامس أكبر عملة دفع في العالم ، وثالث أكبر عملة في التسوية التجارية ، وخامس أكبر عملة احتياطية.


وقال وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا مؤخرًا ، في خضم الصخب لاستخدام بدائل الدولار في التجارة العالمية ، ستناقش الدول الأعضاء في البريكس إدخال عملة مشتركة. من المقرر أن تجتمع دول البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - في قمة في 22 أغسطس في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا. 

وتعمل الكتلة منذ فترة طويلة على تدابير لخفض حصة الدولار في المدفوعات المتبادلة ، ولا يستبعد المسؤولون والمحللون إمكانية ظهور عملة واحدة في بريكس.

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