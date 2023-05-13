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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن والاتحاد الأوروبي يتعهدان باتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة الصين اقتصاديا

صدى البلد

أظهرت مسودة بيان أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يتعهدان باتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة المخاوف التي تركز على الصين بشأن الممارسات غير السوقية وتنسيق ضوابط التصدير على أشباه الموصلات والسلع الأخرى في اجتماع هذا الشهر.

من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر ومسؤولون كبار آخرون في النسخة الرابعة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. مجلس التجارة والتكنولوجيا (TTC) في لوليا ، السويد ، في 30-31 مايو.

وقالت مسودة البيان التي اطلعت عليها رويترز إن الجانبين سيتناولان الممارسات غير السوقية والإكراه الاقتصادي ، ويهدفان إلى إجراء محادثات منتظمة بشأن الجهود المبذولة لوقف معرفة شركاتهما المرتبطة بتكنولوجيات دعم الاستثمار الخارجي للمنافسين الاستراتيجيين - في إشارة مائلة إلى الصين.

وقال البيان إنهم سينسقون أيضا بشأن ضوابط التصدير الخاصة بهم على 'المواد الحساسة' - بما في ذلك السلع ذات الاستخدام العسكري - وأشباه الموصلات ، الذي يذكر الصين مرتين فقط ولا يزال من الممكن تغييره قبل الاجتماع.

تقول بروكسل إنها تعتبر الصين شريكًا في بعض المجالات ومنافسًا اقتصاديًا ومنافسًا استراتيجيًا. 

ويخطط الاتحاد الأوروبي لإعادة ضبط سياسته تجاه الصين ، والاعتراف بأن التنسيق مع الولايات المتحدة الأكثر تشددًا أمر ضروري.

وقالت الوثيقة ، التي تسلط الضوء على قطاع الأجهزة الطبية في الصين ، إن الشركاء عبر الأطلسي 'يستكشفون الإجراءات المحتملة' بشأن التهديد الذي تشكله السياسات والممارسات غير السوقية.

كما تهدف إلى التعاون في الجهود المبذولة لمواجهة التلاعب الأجنبي بالمعلومات ، بما في ذلك 'تضخيم الصين لروايات التضليل الروسية حول الحرب' في أوكرانيا.

كما قال الجانبان إنهما ملتزمان بالعمل مع مجموعة السبع لتنسيق الإجراءات لمواجهة أعمال الإكراه الاقتصادي ، مثل القيود التجارية التي يقول الاتحاد الأوروبي إن الصين فرضتها على ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة دعم الاستثمار

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