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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخر مشهد.. فريق عمل فيلم التاروت ينتهى من تصوير أحداثه

صدى البلد

ينتهى فريق عمل فيلم التاروت من تصوير جميع أحداثه اليوم في عدد من المناطق في الفيوم.

المشهد الذي يتم تصويره اليوم يضم كل من سمية الخشاب ورانيا يوسف، حيث عادت رانيا مؤخرا من دبي لتصوير هذا المشهد والذي يعتبر أخر مشهد في الفيلم ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج.

سمية الخشاب وعودتها للسينما

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن أنها تعود إلي السينما بفيلم جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة.

وقالت في تصريح خاص لـ صدي البلد: عندما عرض عليها هذا الفيلم أعجبت به للغاية خاصة أن قصة العمل ثرية وتدور في إطار تشويقي ودورها فيه مختلف ولم تقدمه من قبل.

علي الجانب الآخر أضافت انها تواصل قراءة أكثر من سيناريو درامي للمشاركة في أحد منهم ولم تستقر حتي هذه الحظة ولكن سوف تحسم الأمر خلال أيام القليلة المقبلة وتختار مسلسل منهما لكي تشارك فيه واشارت ان الفترة القادمة سوف تشهد حالة كثيفة من النشاط الفني لها.

الجدير بالذكر أن فيلم " الليلة الكبيرة" اَخر فيلم قد شاركت فيه النجمة سمية الخشاب في السينما منذ عام 2015  وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم أحمد بدير، وصفية العمري، وسميحة أيوب، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم من النجوم إخراج سامح عبد العزيز.

 

رانيا يوسف تصور ورد وريحان

ومن ناحية أخرى صورت رانيا بوسف مؤخرا مشاهدها في فيلم ورد وريحان مع الفنان أحمد الفيشاوي في دبي.

وأكدت رانيا يوسف خلال تصريحات صحفية أنها سعيدة بالتعاون مع الفيشاوي خاصة وأمها تعتبره بمثابة أخ وصديق منذ فترة طويلة متمنية أن ينال الفيلم اعجاب الجمهور.

فيلم التاروت فريق عمل فيلم التاروت الفيوم سمية الخشاب رانيا يوسف

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