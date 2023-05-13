الرعاية الصحية : ندرس توءمة أقسام النساء بمستشفى مارين ودار المرأة ببورسعيد

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة ميدانية لمستشفى مارين "MARIEN KRANKENHAUS"، يرافقه السفيرة عبير سليمان، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هامبورج، في ختام زيارته لدولة ألمانيا.

وتفقد السبكي، خلال الزيارة الميدانية، الأقسام الداخلية المختلفة لمستشفى مارين، كما اطلع بشكل مباشر على أحدث التقنيات الطبية، وأفضل الممارسات العلاجية للمرضى، مشيرًا إلى أن مستشفى مارين تعد من أكبر المستشفيات متعددة التخصصات الطبية بألمانيا، وتضم العديد من الكوادر الطبية والخبراء والاستشاريين على أعلى مستوى.

واستمع السبكي، خلال الزيارة، إلى شرح مفصل من البروفيسور أحمد فاروق عبدالقوي، رئيس أقسام النساء والتوليد بمستشفى مارين، كما رافقه خلال جولته التفقدية بأقسام الولادة الطبيعية والولادة القيصرية والأورام وعيادات الكشف والمنظار الرحمي وأحدث تقنيات علاج سرطان الثدي بالمستشفى، حيث أبدى البروفيسور أحمد فاروق استعداده الكامل لنقل الخبرات لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمصر.

وأشار السبكي، إلى أهمية الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية بالعديد من دول العالم، والإطلاع بشكل مباشر على أحدث الطرق والأساليب العلاجية المتقدمة مما يسهم في تبادل وتناقل الخبرات بهدف تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وتابع السبكي: ندرس عمل توأمة بين أقسام النساء والتوليد بمستشفى مارين بألمانيا مع نظيرتها بمستشفى دار صحة المرأة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، مضيفًا كما نستهدف تعزيز تبادل الخبرات المشتركة في شتى مجالات الرعاية الصحية، والتدريب الطبي مع ألمانيا.

وأكد السبكي، الحرص على الانفتاح على جميع التجارب الناجحة والخبرات الدولية لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، مشيرًا إلى أهمية الإطلاع على أحدث التقنيات والممارسات العلاجية والتطور التكنولوجي كركيزة أساسية لتطوير الأداء وتعزيز الإمكانات وترسيخ الابتكار في الرعاية الطبية للمرضى، وتابع: نسعى لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والاستثمار.

تجدر الإشارة، إلى أن زيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى دولة ألمانيا، جاءت في إطار المشاركة في ورشة العمل الدولية لقيادات القطاع الصحي لتطبيق مفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص Public-Private Partnership (PPP)، والتي نظمها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وانعقدت بكلية فرانكفورت للتمويل والإدارة بألمانيا، على مدار 5 أيام متتالية في الفترة من (8-12) من شهر مايو الجاري.

وشارك بورشة العمل، أيضًا عدد من رؤساء هيئات الصحة، وكبار المسئولين في وزارات "الصحة، المالية، الاقتصاد" بدول "الهند، أوزبكستان، أذربيجان، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، كوت ديفوار، أنجولا، توجو"، كما شارك بالورشة عدد من الخبراء من كافة دول العالم.

وشارك من جانب الحكومة المصرية، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، وكان في استقبالهما، السيدة السفيرة عبير سليمان، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هامبورج بألمانيا، والسيدة المستشارة مروة عكاشة، نائب القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هامبورج.