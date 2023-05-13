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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قنابل غاز .. إصابات في قمع الاحتلال فعالية بذكرى النكبة ببيت لحم

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، بإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال فعالية بذكرى النكبة في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن نشطاء، أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في فعالية الطائرات الورقية عند منطقة المفتاح على المدخل الشرقي للمخيم بإطلاق قوات قنابل الغاز والصوت.

وأضاف، أنه جرى أيضا تنظيم فعالية نصب شواهد القبور الخاص بالعائلات المهجرة وقراها في المقبرة الإسلامية في المخيم، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ما أدى الى وقوع إصابات بالاختناق.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى نيويورك، للمشاركة في إحياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني.

وسيلقي أبو مازن، خطابا في مقر الأمم المتحدة، الاثنين المقبل، لأول مرة، بالتزامن مع ذكرى النكبة، في الخامس عشر من مايو الجاري.

ويأتي إحياء الأمم المتحدة لذكرى النكبة الفلسطينية، من خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية نوفمبر الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي سيقام فيها الحدث بناء على تفويض من الجمعية العامة نفسها، ونص على اعتبار 15 مايو من كل عام، يومًا لإحياء هذه الذكرى.

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