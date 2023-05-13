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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طلعت عبدالقوي : الحوار الوطني يناقش ملف تطوير التعاونيات غدا

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني سيناقش عددا كبيرا من القضايا التي تهم الشارع المصري، مثل حقوق الإنسان ومناهضة التمييز، كما سيتم مناقشة التعاونيات في جلسات غد الأحد.

وأضاف «عبدالقوي» خلال حواره ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أنّ هناك 18 ألف جمعية تخدم 25 مليون مواطن، سواء تعاون إنتاجي أو استهلاكي أو ثروة زراعية أو إسكاني.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ هناك 8 آلاف جمعية زراعية، موضحًا: «لا توجد قرية في مصر تفتقر إلى الجمعيات التعاونية الزراعية، والتعاونيات في أمس الحاجة إلى المناقشة، لأن كل  قضية مهمة ومن ثم، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني سيوليها اهتماما كبيرا».

وشدد، على أن ملف التعاونيات مهم للغاية، لانها لو صلحت وأدت دورها كما يجب ان يكون، فإنها ستحل العديد من المشكلات، حيث تحقق التوازن بين القطاع الخاص الهادف للربح والقطاع الحكومي الذي لا تكون خدماته جيدة في بعض الأوقات.

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