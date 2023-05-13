منظمة التحرير الفلسطينية تشكر مصر على جهودها في اتفاق وقف إطلاق النار

وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ،الشكر لمصر على جهودها في اكتمال اتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة.

وقال الشيخ في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم السبت، "نرحب باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف الشيخ: "نتوجه بالشكر الكبير لجمهورية مصر العربية على دورها الكبير وجهدها العظيم للوصول الى هذا الاتفاق، كما ونشكر كل الأشقاء والجهات الدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الاتفاق. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والمجد لشعبنا"