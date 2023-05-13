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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد رحيلها .. معلومات عن صديقة حياتي

صديقة حياتي
صديقة حياتي

رحلت عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية الإذاعية الكبيرة صديقة محمد حياتي، وهي والدة الرابر أبيوسف، ونستعرض أبرز المعلومات عنها من خلال التقرير التالي:

صديقة حياتي من أشهر نجوم الإذاعة المصرية عبر تاريخها الطويل، عملت لسنوات طويلة في إذاعة الشرق الأوسط، قدمت برنامج تليفزيوني كان يناقش القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة، وهي من مؤسسات إحدى الإذاعات اليابانية، قدمت الإعلامية والإذاعية صديقة حياتي مجموعة من البرامج الإذاعية، ووالدة مطرب الراب الشهير أبيوسف.

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وحرص العديد على نعي صديقة حياتي ومنهم ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، حيث كتبت من خلال صفحتها الرسمية على موقع “الفيسبوك” : إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة القديرة صديقة حياتي.. أول مدير ليا في شغلي في حياتي في قنوات روتانا، ست طيبة وحنينة وعمرها ما بخلت علينا بمعلومة أبدا.. آخر كلام كان بينا الأسبوع اللي فات على الماسنجر وآخر جملة بعتتهالي “ألا بذكر الله تطمئن القلوب”، وجعتي قلبي والله يا مدام صديقة، ربنا يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال ويجعل مثواك الجنة يا رب.

بينما نعتها الفنانة اسعاد يونس قائلة: “وداعا رفيقة الدرب، صدّيقة الغالية، رافقتها سنين طويلة و ايام و ليالي في استوديوهات الهوا و أروقة و مكاتب إذاعة الشرق الأوسط و تعلمت منها الكثير و كانت نعم الصديقة و الأستاذة، وداعا يا حبيبة و إنا لله و إنا إليه راجعون”.

 

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