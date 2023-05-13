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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سبب توجه شركات التأمين لأنظمة التقسيط .. رئيس الاتحاد المصري يوضح

علاء الزهيري
علاء الزهيري

‏قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الظروف الاقتصادية الصعبة موجودة في العالم كله وتوافر "الكاش" أصبح قليال بشكل كبير وبالتالي العالم كله يلجأ إلى البدائل أهمها وجود عملية التقسيط.

وتابع الزهيري خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "بيزنس" تقديم الإعلامية "شيماء موسى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن شركات التأمين كانت سباقه وبدأت في عمل تعاقدات مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركات التقسيط، والسوق اصبح فيه شركات كثيره جدا تقدم خدمات التقسيط وبعض البنوك تقدم خدمات التقسيط أيضا وبالتالي شركات التأمين تعاقدت معها بحيث تحصل على القسط الخاص بها من هذا الوسيط أو الشركة وفي نفس الوقت العميل يحصل على ميزة التقسيط من هذه الشركة مباشرة.

 

التسهيل على العميل

 

وأضاف علاء الزهيري أن هذا يسهل كثيرا على شركات التأمين وعلى العميل نفسه وأعطى ميزة للعميل أن يكون لديه فرصة بدلا من دفع مبلغ التأمين بالكامل يدفعه على أقساط، مؤكدا أن أيضا لو العميل شركة او مؤسسة يستطيع الاتفاق مع شركة التأمين والتقسيط عن طريق "شيكات" يقدمها للشركة والشركة تقبل ذلك لعلاقاتها بالعميل، وبتقبل علي عاتقها "الريسك" والمخاطرة والعمل بيكون حقه مضمون.

شركات التأمين علاء الزهيري الاتحاد المصري للتأمين الاقتصاد شيماء موسى

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