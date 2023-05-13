بالأسماء .. اعتماد 14 خطيبًا ومقيمًا للشعائر بالمكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين وإقامة الشعائر بنظام المكافأة وذلك بمحافظتي القاهرة ودمياط 2023م ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم:
أولًا : المتقدمون للخطابة بالمكافأة على بند التحسين وإقامة الشعائر معًا:
1. محمد جمال عبد الفتاح طه - القاهرة
2. أحمد صلاح علي شراقي - القاهرة
3. أسامه معوض محمد محمود - القاهرة
4. معاذ حسين روبي عبد المقصود - القاهرة
5. حسين هلال أمين حسن - القاهرة
6. أحمد عبد الجواد محمد عبد الجواد - القاهرة
7. مصطفى حسين محمد محمد - القاهرة
8. محمود محمد أحمد حسين - القاهرة
9. محمود محمد محمد محمد حواس - دمياط
10. أحمد محمد رزق إسماعيل علي - دمياط
11. هاني منير علي الخولي - دمياط
12. عيسى محمد محمد عبد الفتاح سلامة - دمياط
ثانيًا : المتقدمون لإقامة الشعائر بنظام المكافأة فقط
1. طه رمضان عبد القادر علي - القاهرة
ثالثًا : المتقدمون للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من حملة الماجستير غير العاملين بالجامعة
1. محمد سيد عبد الفتاح أحمد - القاهرة
وعلى المديريتين استكمال الملف شاملًا الآتي:
1- نسخة من المؤهل أصل.
2- صورة الرقم القومي.
3- صورتين شخصيتين حديثتين.
4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.