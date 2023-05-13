بالأسماء .. اعتماد 14 خطيبًا ومقيمًا للشعائر بالمكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين وإقامة الشعائر بنظام المكافأة وذلك بمحافظتي القاهرة ودمياط 2023م ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم:



أولًا : المتقدمون للخطابة بالمكافأة على بند التحسين وإقامة الشعائر معًا:



1. محمد جمال عبد الفتاح طه - القاهرة

2. أحمد صلاح علي شراقي - القاهرة

3. أسامه معوض محمد محمود - القاهرة

4. معاذ حسين روبي عبد المقصود - القاهرة

5. حسين هلال أمين حسن - القاهرة

6. أحمد عبد الجواد محمد عبد الجواد - القاهرة

7. مصطفى حسين محمد محمد - القاهرة

8. محمود محمد أحمد حسين - القاهرة

9. محمود محمد محمد محمد حواس - دمياط

10. أحمد محمد رزق إسماعيل علي - دمياط

11. هاني منير علي الخولي - دمياط

12. عيسى محمد محمد عبد الفتاح سلامة - دمياط

ثانيًا : المتقدمون لإقامة الشعائر بنظام المكافأة فقط



1. طه رمضان عبد القادر علي - القاهرة

ثالثًا : المتقدمون للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من حملة الماجستير غير العاملين بالجامعة



1. محمد سيد عبد الفتاح أحمد - القاهرة

وعلى المديريتين استكمال الملف شاملًا الآتي:

1- نسخة من المؤهل أصل.

2- صورة الرقم القومي.

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.