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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء .. اعتماد 14 خطيبًا ومقيمًا للشعائر بالمكافأة

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين وإقامة الشعائر بنظام المكافأة وذلك بمحافظتي القاهرة ودمياط 2023م ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم:


      أولًا : المتقدمون للخطابة بالمكافأة على بند التحسين وإقامة الشعائر معًا:

1. محمد جمال عبد الفتاح طه - القاهرة
2. أحمد صلاح علي شراقي - القاهرة
3. أسامه معوض محمد محمود - القاهرة
4. معاذ حسين روبي عبد المقصود - القاهرة
5. حسين هلال أمين حسن - القاهرة
6. أحمد عبد الجواد محمد عبد الجواد - القاهرة
7. مصطفى حسين محمد محمد - القاهرة
8. محمود محمد أحمد حسين - القاهرة
9. محمود محمد محمد  محمد حواس - دمياط
10. أحمد محمد رزق إسماعيل  علي - دمياط
11. هاني منير علي الخولي - دمياط
12. عيسى محمد محمد عبد الفتاح سلامة - دمياط

ثانيًا : المتقدمون لإقامة الشعائر بنظام المكافأة فقط

1. طه رمضان عبد القادر علي - القاهرة

        ثالثًا : المتقدمون للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من حملة الماجستير غير العاملين بالجامعة

1. محمد سيد عبد الفتاح أحمد - القاهرة

وعلى المديريتين استكمال الملف شاملًا الآتي: 
1- نسخة من المؤهل أصل.
2- صورة الرقم القومي.
3- صورتين شخصيتين حديثتين. 
4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

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