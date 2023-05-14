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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حصن نفسك من العين والحسد في دقائق.. أذكار وأدعية رددها في دقائق

صدى البلد

كيف تقي نفسك من الحسد.. نصح النبي صلى الله عليه وسلم ، أصحابه بترديد أذكار الصباح والمساء يوميا فهي حصن حصين وجدار عازل تنكسر عليه أسهم الحاسدين ووقاية شاملة من كل أذى، والنبي لا ينطق عن الهوا مطلقا ، لذا فتحرص على أذكار الصباح يوميا بعد صلاة الفجر لن تأخذ منك أكثر من 5 دقائق أو رددها وأنت في طريقك للعمل في الصباح ، وكذلك أذكار المساء احرص عليها قبل المغرب بساعة تقريبا ويجوز أن ترددها بعد صلاة العصر مباشرة ولكن الأفضل تأخيرها الى قبل الغروب .

أدعية للوقاية من الحسد والعين

أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

« أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

« أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه».

« بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم »

« اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري».

« اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه».

« بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين».

« أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

« أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن ».


دعاء تحصين النفس والبيت من الحسد

 

(اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير).

(أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر).[٤] (اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر) ، (أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما).

(اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري) ، (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه).

(أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن).

(أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة). (اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية). (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم* هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون* هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم).

أدعية للوقاية من الحسد والعين دعاء تحصين النفس والبيت من الحسد كيف تقي نفسك من الحسد أذكار الصباح أذكار المساء

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حصن نفسك من العين والحسد في دقائق.. أذكار وأدعية رددها في دقائق

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