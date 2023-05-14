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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد شريف منير.. أسرار حياته العائلية ومحطاته الفنية

شريف منير
شريف منير

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان شريف منير ؛ والذي قدم أعمالا متميزة. خلال مسيرته الفنية بين السينما والتلفزيون والمسرح. 

وفي عيد ميلاد شريف منير نرصد أبرز محطاته


بدأ مشواره الفني كعازف درامز في أوائل الثمانينيات

شاهده الشاعر الراحل صلاح جاهين، برفقة ابنه وهو يعزف درامز، ونصحه بدراسة التمثيل

استمع شريف، إلى نصيحة فيلسوف البسطاء والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية

بدأ التمثيل وهو طالب في المعهد قبل تخرجه بعامين


شهد عام 1984 أول ظهور له على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل رحلة المليون أمام النجم الكوميدي محمد صبحي


قدم العديد من الأعمال الناجحة التي استطاع أن يجد لنفسه بها مكانًا مع نجوم الصف الأول خاصة في التليفزيون، وأبرزها: ذئاب الجبل، وليالي الحلمية، والمال والبنون، واللص الذي أحبه، وغاضبون وغاضبات، والزواج على طريقتي، ويوم عسل ويوم بصل، والفجالة”.

نجح في تقديم العديد من المسرحيات التي حققت نجاحًا ساحقًا، مثل: “حزمني يا، وألابندا، وكده أوكيه”.

رحلت زوجته وأم أولاده (أسما، وفؤاد) بسبب سرطان القولون.


تزوج بعدها من صديقتها التي كانت تخدمها خلال فترة مرضها، الفنانة المعتزلة لورا عماد، والتي شاركت في عدد من الكليبات والأفلام أبرزها “البطل، وأرض الخوف، وسوق المتعة”.
انجت لورا (كاميليا، وفريدة).

حدث خلاف بينه وبين شيرين عبد الوهاب، التي كانت جارته في نفس المنزل بسبب تساقط مياه من شقتها إلى سقف شقته.
 

شريف منير عيد ميلاد الفنان شريف منير

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