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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جهود حاسمة للسيسي.. أمريكا تشكر مصر على الوساطة لوقف النار في غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن ترحيبها لجهود مصر في وساطتها لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل .

وقالت الوزارة في بيان لها: "الولايات المتحدة تشيد بدور مصر الحاسم في التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار، والذي سيمنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين".

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وأضاف البيان: "سنواصل العمل مع شركائنا لتعزيز الهدوء في الأسابيع والأشهر المقبلة. كما سنواصل جهودنا لتحسين ظروف الفلسطينيين المعيشية، ونحث على سرعة إيصال الوقود والإمدادات الحيوية الأخرى إلى غزة.. الولايات المتحدة تعتقد أن كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش بأمان وأمان وأن يتمتعوا بتدابير متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية".

من جانب آخر، نشر البيت الأبيض بيانًا رحب فيه بجهود الوساطة المصرية ومعربًا عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال البيان: "نحن ممتنون للجهود الدبلوماسية الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين، في جهود التوصل للاتفاق".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" فضلاً عن إصابة 147 آخرين بجراح مختلفة، بينما بدأت الفصائل الفلسطينية بالرد برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب وعدة مدن وسط البلاد.
 

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