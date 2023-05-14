البنك الأفريقي للتنمية يصدر تقرير التوقعات الاقتصادية لعام 2023

أعلن البنك الأفريقي للتنمية إصدار نسخة العام الجاري من تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية خلال اجتماعاته السنوية في شرم الشيخ المقرر انعقادها الشهر الجاري.

وذكر بيان صادر عن البنك أن تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية يقدم أدلة وتحليلات حديثة تدعم صناع القرار السياسي في أفريقيا والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، ويشترك تقرير عام 2023 في نفس موضوع الاجتماعات السنوية المتمثل في "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من الاتفاقيات العالمية والأدلة العلمية التي تؤكد الحاجة الملحة للتصدي لتغير المناخ، فإن التمويل المناخي للبلدان النامية، لا سيما في أفريقيا، لا يزال منخفضًا ومشتتًا ما يشكل عائقا كبيرا أمام طموحات القارة المناخية وانتقالها إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023 يركز بشكل أساسي على فرص إطلاق الاستثمارات الخاصة والمعرفة والاستفادة من رأس المال الطبيعي الهائل للقارة لمكافحة تغير المناخ وتحفيز الانتقال إلى النمو الأخضر.

تجدر الإشارة إلى أنه في يناير 2023، أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أول تحليل شامل لأداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا وتوقعاته، وهو تحليل شامل للنمو في المنطقة الأفريقية، ويعد هذا التقرير إمتداد لتقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية.

